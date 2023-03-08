Глава Мін'юсту влаштував у Facebook опитування через утримання трансгендерів у в'язниці

Денис Малюська не зміг визначитися, в яку камеру помістити чоловіка, який вважає себе жінкою, оскільки чинне українське законодавство підказок на цю тему не містить.

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Міністр юстиції Денис Малюська 8 березня запитав користувачів соцмережі, в яку камеру в процесі відбування покарання потрібно помістити транс-людину: в чоловічу чи жіночу. Свій допис голова профільного міністерства опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Малюськи, в одну з колоній потрапив іноземець, який за документами є чоловіком, а візуально виглядає як жінка. Крім того, ув'язнений сам вважає себе жінкою.

Глава профільного міністерства запропонував українцям голосування:

відреагувати на допис у вигляді піднятого пальця вгору, якщо людину потрібно помістити в чоловічу камеру;

поставити під його дописом "серце", якщо транс-людину потрібно визначити в жіночу камеру;

написати свій варіант вирішення цієї колізії у коментарях під дописів.

Станом на 18:00 допис Малюськи набрав 204 реакції "пальцем вгору" та 52 реакції у вигляді "серця".

"Проблема дуже практична. Тому що наслідки ідентифікації статі у нас миттєві та важливі, починаючи від правил режиму та закінчуючи співкамерниками. А законодавство підказок на цю тему не містить", — уточнив Малюська.

Також міністр юстиції привітав зі святом "усіх жінок і тих, хто себе таким вважає".

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Нагадаємо, наприкінці лютого в Москві затримали екскапітана ФСБ, який став жінкою за час війни. Катерина Маєрс, яка до трансгендерного переходу була офіцером російських спецслужб, спробувала залишити територію РФ у грудні, але її не випустили. Як носій держтаємниці трансгендерна жінка не може виїхати до 2026 року.

Фокус також писав про те, що британський транс-комік надихнувся прикладом Зеленського та йде на вибори. Едді Іззард планує балотуватися до британського парламенту від Лейбористської партії.