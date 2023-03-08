Глава Мін'юсту влаштував у Facebook опитування через утримання трансгендерів у в'язниці
Денис Малюська не зміг визначитися, в яку камеру помістити чоловіка, який вважає себе жінкою, оскільки чинне українське законодавство підказок на цю тему не містить.
Міністр юстиції Денис Малюська 8 березня запитав користувачів соцмережі, в яку камеру в процесі відбування покарання потрібно помістити транс-людину: в чоловічу чи жіночу. Свій допис голова профільного міністерства опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Малюськи, в одну з колоній потрапив іноземець, який за документами є чоловіком, а візуально виглядає як жінка. Крім того, ув'язнений сам вважає себе жінкою.
Глава профільного міністерства запропонував українцям голосування:
- відреагувати на допис у вигляді піднятого пальця вгору, якщо людину потрібно помістити в чоловічу камеру;
- поставити під його дописом "серце", якщо транс-людину потрібно визначити в жіночу камеру;
- написати свій варіант вирішення цієї колізії у коментарях під дописів.
Станом на 18:00 допис Малюськи набрав 204 реакції "пальцем вгору" та 52 реакції у вигляді "серця".
"Проблема дуже практична. Тому що наслідки ідентифікації статі у нас миттєві та важливі, починаючи від правил режиму та закінчуючи співкамерниками. А законодавство підказок на цю тему не містить", — уточнив Малюська.
Також міністр юстиції привітав зі святом "усіх жінок і тих, хто себе таким вважає".
Нагадаємо, наприкінці лютого в Москві затримали екскапітана ФСБ, який став жінкою за час війни. Катерина Маєрс, яка до трансгендерного переходу була офіцером російських спецслужб, спробувала залишити територію РФ у грудні, але її не випустили. Як носій держтаємниці трансгендерна жінка не може виїхати до 2026 року.
Фокус також писав про те, що британський транс-комік надихнувся прикладом Зеленського та йде на вибори. Едді Іззард планує балотуватися до британського парламенту від Лейбористської партії.