Глава Минюста устроил в Facebook опрос из-за содержания трансгендеров в тюрьме

Денис Малюська не смог определиться, в какую камеру поместить мужчину, считающего себя женщиной, так как действующее украинское законодательство подсказок на эту тему не содержит.

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Министр юстиции Денис Малюська 8 марта спросил у пользователей соцсети, в какую камеру в процессе отбывания наказания нужно поместить транс-человека: в мужскую или женскую. Свой пост глава профильного министерства опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

По словам Малюськи, в одну из колоний попал иностранец, который по документам является мужчиной, а визуально выглядит как женщина. Кроме того, заключенный сам считает себя женщиной.

Глава профильного министерства предложил украинцам голосование:

отреагировать на пост в виде поднятого вверх пальца, если человека нужно поместить в мужскую камеру;

поставить под его постом "сердечко", если транс-человека нужно определить в женскую камеру;

написать свой вариант решение этой коллизии в комментариях под постом.

По состоянию на 18:00 пост Малюськи набрал 204 реакции "пальцем вверх" и 52 реакции в виде "сердечка".

"Проблема очень практическая. Так как последствия идентификации пола у нас мгновенные и важные, начиная от правил режима и заканчивая сокамерниками. А законодательство подсказок на эту тему не содержит", — уточнил Малюська.

Также министр юстиции поздравил с праздником "всех женщин и тех, кто себя такими считает".

[ + – ] Министр юстиции спросил у украинцев мнения о том, по каким принципам размещать транс-человека в местах отбывания наказаний

Напомним, в конце февраля в Москве задержали экс-капитана ФСБ, ставшего женщиной за время войны. Катерина Майерс, которая до трансгендерного перехода была офицером российских спецслужб, попыталась покинуть территорию РФ в декабре, но ее не выпустили. Как носитель гостайны трансгендерная женщина не может выехать до 2026 года.

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