Хотела уехать из РФ: в Москве задержали экс-капитана ФСБ, ставшего женщиной за время войны

Катерина Майерс, которая до трансгендерного перехода была офицером российских спецслужб, попыталась покинуть территорию РФ в декабре, но ее не выпустили. Как носитель гостайны трансгендерная женщина не может выехать до 2026 года.

Related video

Утром 22 февраля в Москве задержали Катерину Майерс, которая до своего трансгендерного перехода была капитаном Федеральной службы России Александром Чумаковым. Об этом сообщает "Осторожно, Media", этот же текст опубликован в Telegram-канале самой Майерс.

Как уточняется, трансгендерную женщину задержали за попытку покинуть территорию России в декабре 2022 года. Майерс собиралась улететь в Мексику в отпуск, однако ее не выпустили. Спецслужбы продержали россиянку в зоне пограничного контроля в аэропорту Домодедово около 10 часов.

[ + – ] Катерина Майерс

Майерс как бывший сотрудник ФСБ и носитель государственной тайны не имеет права покидать территорию страны до 2026 года.

Тогда история получила общественную огласку, но россиянку просто отпустили домой.

Сегодня к ней в квартиру пришла полиция с обыском. Майерс увезли в следственное управление ФСБ, и в настоящее время она не выходит на связь.

Ее подруга рассказала, что во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли личный дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), ЛГБТ-литературу, а также флакон с гормонами, которые женщина принимает из-за своего перехода.

По предварительной информации, в отношении экс-сотрудника ФСБ возбудили уголовное дело из-за попытки выехать из РФ. В качестве доказательства издание опубликовало переписку женщины с подругой перед тем, как у нее изъяли мобильный телефон.

[ + – ] Переписка Майерс с подругой после задержания

Издание Republic рассказывало, что Майерс — на тот момент еще Александр Чумаков — уволилась из пограничной службы ФСБ в конце 2021 года. Трансгендерный переход она совершила летом прошлого года.

[ + – ] Александр Чумаков во время службы в ФСБ [ + – ] Александр Чумаков до трансгендерного перехода

Напомним, в декабре 2022 года в России запретили пропаганду ЛГБТ. За нарушение запрета среди лиц любого возраста предусматривается штраф до 5 млн рублей (более $80 тысяч).