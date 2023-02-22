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Мир

Хотела уехать из РФ: в Москве задержали экс-капитана ФСБ, ставшего женщиной за время войны

катерина майерс, трансгендерная женщина, россия
Катерина Майерс после трансгендерного перехода

Катерина Майерс, которая до трансгендерного перехода была офицером российских спецслужб, попыталась покинуть территорию РФ в декабре, но ее не выпустили. Как носитель гостайны трансгендерная женщина не может выехать до 2026 года.

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Утром 22 февраля в Москве задержали Катерину Майерс, которая до своего трансгендерного перехода была капитаном Федеральной службы России Александром Чумаковым. Об этом сообщает "Осторожно, Media", этот же текст опубликован в Telegram-канале самой Майерс.

Как уточняется, трансгендерную женщину задержали за попытку покинуть территорию России в декабре 2022 года. Майерс собиралась улететь в Мексику в отпуск, однако ее не выпустили. Спецслужбы продержали россиянку в зоне пограничного контроля в аэропорту Домодедово около 10 часов.

катерина майерс, трансгендерная женщина, россия Fullscreen
Катерина Майерс

Майерс как бывший сотрудник ФСБ и носитель государственной тайны не имеет права покидать территорию страны до 2026 года.

Тогда история получила общественную огласку, но россиянку просто отпустили домой.

Сегодня к ней в квартиру пришла полиция с обыском. Майерс увезли в следственное управление ФСБ, и в настоящее время она не выходит на связь.

Ее подруга рассказала, что во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли личный дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), ЛГБТ-литературу, а также флакон с гормонами, которые женщина принимает из-за своего перехода.

По предварительной информации, в отношении экс-сотрудника ФСБ возбудили уголовное дело из-за попытки выехать из РФ. В качестве доказательства издание опубликовало переписку женщины с подругой перед тем, как у нее изъяли мобильный телефон.

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Переписка Майерс с подругой после задержания

Издание Republic рассказывало, что Майерс — на тот момент еще Александр Чумаков — уволилась из пограничной службы ФСБ в конце 2021 года. Трансгендерный переход она совершила летом прошлого года.

Александр Чумаков, трансгендерный переход, катерина майерс Fullscreen
Александр Чумаков во время службы в ФСБ
Александр Чумаков, трансгендерный переход, катерина майерс Fullscreen
Александр Чумаков до трансгендерного перехода
Александр Чумаков, трансгендерный переход, катерина майерс
Александр Чумаков, трансгендерный переход, катерина майерс

Напомним, в декабре 2022 года в России запретили пропаганду ЛГБТ. За нарушение запрета среди лиц любого возраста предусматривается штраф до 5 млн рублей (более $80 тысяч).