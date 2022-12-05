В России запретили пропаганду ЛГБТ: Путин подписал соответствующий закон

За "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола" вводятся штрафы до 5 млн рублей. А за нарушение закона лицами без гражданства РФ предусмотрено выдворение за пределы страны.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. За нарушение запрета среди лиц любого возраста предусматривается штраф до 5 млн рублей (более $80 тысяч). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", поэтому нововведения коснутся публикаций в интернете, СМИ, а также книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Ранее этот законодательный запрет одобрили Госдума и Совет Федерации.

Законом вводится ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола" среди лиц любого возраста. Теперь Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — Роскомнадзор сможет включать ресурсы, которые занимаются пропагандой ЛГБТ, в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.

Также вводится обязательная платная подписка и дополнительные средства защиты доступа к запрещенному для детей контенту, а в его промо-материалах обязательно должна присутствовать возрастная маркировка. Что касается рекламы, то требования к ней расширяются — в ней не должно быть информации, которая демонстрирует "нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения".

За нарушение закона предполагается наказание в виде штрафов: для граждан — до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей или приостановление деятельности сроком до 90 дней. Для иностранных граждан или лиц без гражданства РФ за нарушение данного закона предусмотрено выдворение за пределы России.

Ранее сообщалось, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является одной из активных борцов за традиционные семейные ценности тратит огромное состояние на бренды, созданные теми самыми западными представителями ЛГБТ-сообщества, против которого она активно выступает в России. В частности в ее гардеробе имеются платья от всемирно известного бренда Dolce & Gabbana, стоимостью около 2 тыс. евро, в которых она без стеснения появляется на телевизионных эфирах.