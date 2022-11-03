Российская пропагандистка не стесняется надевает на эфиры и интервью платья, стоимость которых значительно превышает месячный бюджет среднестатистического жителя РФ.

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Знаменитая российская пропагандистка и одна из главных борцов России за традиционные семейные ценности, религию и ненавистница западного мира — Маргарита Симоньян — еще та модница, однако хорошим вкусом никогда не отличалась.

Неоднократно в эфирах и на интервью она появлялась в одежде со слишком откровенным декольте, платьях, которые плохо сидели или имели безвкусный принт.

Стало известно, что Симоньян тратит огромное состояние на бренды, созданные теми самыми западными представителями ЛГБТ-сообщества, против которого она активно выступает в России.

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В гардеробе главного редактора Russia Today имеются платья от всемирно известного бренда Dolce & Gabbana. Стоимость одной такой вещи — около двух тысяч евро. Более того, в этих нарядах она не стесняясь появляется в эфирах на телевидении.

Абсурд в том, что создатели и основатели знаменитого итальянского Модного дома — открытые геи. На протяжении многих лет Доменико Дольче и Стефано Габбана были любовниками. Роман пары был завершен в 2004 году, и с того времени у них сугубо деловые отношения.

Напомним, пропагандистка Маргарита Симоньян в прямом эфире назвала Максима Галкина "геем и мразью". После этого 45-летний российский шоумен опубликовал видео, на котором он улыбаясь объявляет о дополнительных концертах в Израиле, где юморист планирует выступать как местный артист.

Фокус писал о публичных людях, поддержавших Максима Галкина в этой ситуации. Среди них даже бывший муж Аллы Пугачевой – российский певец Филипп Киркоров.