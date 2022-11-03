Російська пропагандистка не соромиться одягати на ефіри й інтерв'ю сукні, вартість яких значно перевищує місячний бюджет середньостатистичного жителя РФ.

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Знаменита російська пропагандистка й одна з головних борців Росії за традиційні сімейні цінності, релігію і ненависниця західного світу — Маргарита Симоньян — ще та модниця, проте гарним смаком ніколи не відрізнялася.

Неодноразово в ефірах та на інтерв'ю вона з'являлася у вбраннях із надто відвертим декольте, сукнях, які погано сиділи або мали принт без смаку.

Стало відомо, що Симоньян витрачає величезні статки на бренди, створені тими західними представниками ЛГБТ-спільноти, проти якої вона активно виступає у Росії.

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У гардеробі однієї з головних редакторок Russia Today є сукні від всесвітньо відомого бренду Dolce & Gabbana. Вартість однієї такої речі — приблизно дві тисячі євро. Ба більше, у цих вбраннях вона не соромлячись з'являється в ефірах на телебаченні.

Абсурд у тому, що творці та засновники знаменитого італійського Модного дому — відкриті геї. Протягом багатьох років Доменіко Дольче та Стефано Габбана були коханцями. Роман пари був завершений у 2004 році, і з того часу вони мають суто ділові стосунки.

Нагадаємо, пропагандистка Маргарита Симоньян у прямому ефірі назвала Максима Галкіна "геєм і мерзотою". Після цього 45-річний російський шоумен опублікував відео, на якому він посміхаючись повідомляє про додаткові концерти в Ізраїлі, де гуморист планує виступати як місцевий артист.

Фокус писав про публічних людей, які підтримали Максима Галкіна у цій ситуації. Серед них навіть колишній чоловік Алли Пугачової — російський співак Філіп Кіркоров.