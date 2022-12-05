У Росії заборонили пропаганду ЛГБТ: Путін підписав відповідний закон

За "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків, педофілії та зміни статі" вводяться штрафи до 5 млн рублів. А за порушення закону особами без громадянства РФ передбачено видворення межі країни.

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Президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону в країні пропаганди ЛГБТ, педофілії та зміни статі. За порушення заборони серед осіб будь-якого віку передбачається штраф до 5 млн рублів (понад $80 тисяч). Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Поправки внесені до закону "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", тому нововведення торкнуться публікацій в інтернеті, ЗМІ, а також книг, аудіовізуальних сервісів, кінематографу та реклами. Раніше цю законодавчу заборону схвалили Держдума та Рада Федерації.

Законом запроваджується відповідальність за "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків, педофілії та зміни статі" серед осіб будь-якого віку. Тепер Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій — Роскомнагляд — зможе включати ресурси, що займаються пропагандою ЛГБТ, до єдиного реєстру забороненої інформації для подальшого блокування.

Також вводиться обов'язкова платна підписка та додаткові засоби захисту доступу до забороненого для дітей контенту, а в його промо-матеріалах обов'язково має бути вікове маркування. Щодо реклами, то вимоги до неї розширюються — у ній не повинно бути інформації, яка демонструє "нетрадиційні сексуальні стосунки чи переваги".

За порушення закону передбачається покарання у вигляді штрафів: для громадян — до 400 тис. рублів, для посадових осіб — до 800 тис. рублів, для юридичних осіб — до 5 млн рублів або призупинення діяльності строком до 90 днів. Для іноземних громадян чи осіб без громадянства РФ порушення цього закону передбачено видворення межі Росії.

Раніше повідомлялося, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є однією з активних борців за традиційні сімейні цінності, витрачає величезний стан на бренди, створені тими самими західними представниками ЛГБТ-спільноти, проти якої вона активно виступає в Росії. Зокрема в її гардеробі є сукні від всесвітньо відомого бренду Dolce & Gabbana вартістю близько 2 тис. євро, в яких вона без сорому з'являється на телевізійних ефірах.