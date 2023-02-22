Хотіла виїхати з РФ: у Москві затримали екскапітана ФСБ, який став жінкою за час війни

Катерина Маєрс, яка до трансгендерного переходу була офіцером російських спецслужб, спробувала залишити територію РФ у грудні, але її не випустили. Як носій держтаємниці трансгендерна жінка не може виїхати до 2026 року.

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Вранці 22 лютого у Москві затримали Катерину Маєрс, яка до свого трансгендерного переходу була капітаном Федеральної служби Росії Олександром Чумаковим. Про це повідомляє "Осторожно, Media", цей же текст опубліковано в Telegram-каналі самої Маєрс.

Як уточнюється, трансгендерну жінку затримали за спробу залишити територію Росії у грудні 2022 року. Маєрс збиралася відлетіти до Мексики у відпустку, проте її не випустили. Спецслужби протримали росіянку у зоні прикордонного контролю в аеропорту Домодєдово близько 10 годин.

[ + – ] Катерина Маєрс

Маєрс як колишня співробітниця ФСБ та носій державної таємниці не має права залишати територію країни до 2026 року.

Тоді історія набула суспільного розголосу, але росіянку просто відпустили додому.

Сьогодні до неї у квартиру прийшла поліція з обшуком. Маєрс відвезли до слідчого управління ФСБ, і наразі вона не виходить на зв'язок.

Її подруга розповіла, що під час обшуку правоохоронці вилучили особистий щоденник, протоколи засідань (судових та зі служби), ЛГБТ-літературу, а також флакон з гормонами, які жінка приймає через свій перехід.

За попередньою інформацією, стосовно ексспівробітниці ФСБ порушили кримінальну справу через спробу виїхати з РФ. Як доказ видання опублікувало листування жінки з подругою перед тим, як у неї вилучили мобільний телефон.

[ + – ] Листування Маєрс із подругою після затримання

Видання Republic розповідало, що Маєрс — на той момент ще Олександр Чумаков — звільнилася з прикордонної служби ФСБ наприкінці 2021 року. Трансгендерний перехід вона здійснила влітку минулого року.

[ + – ] Олександр Чумаков під час служби у ФСБ [ + – ] Олександр Чумаков до трансгендерного переходу

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Росії заборонили пропаганду ЛГБТ. За порушення заборони серед осіб будь-якого віку передбачається штраф до 5 млн. рублів (понад $80 тисяч).