Британский транс-комик вдохновился примером Зеленского и идет на выборы

Эдди Иззард планирует баллотироваться в британский парламент от Лейбористской партии

Президент Украины стал примером для известного британского стендап комика Эдди Иззарда, который сообщил, что Владимир Зеленский вдохновил его на политическую карьеру. Так что Эдди планирует баллотироваться в парламент на следующих всеобщих выборах от Лейбористской партии. Об этом пишет Daily Mail.

Стендап-комик уже давно заявил о своей цели баллотироваться в качестве кандидата от лейбористской партии в парламент, как только появится подходящее место.

[ + – ] Стендап комик Эдди Иззард Фото: Instagram Eddie Izzard

Когда ведущий Клайв Аллен в подкасте My Seven Wonders размышлял над тем, что публика, вероятно устала от комиков, как лидеров после отставки Бориса Джонсона, который был "по сути комиком", 60-летний Иззард ему возразил.

"Владимир Зеленский. Ну вот. Я тебе ответил? Он был очень сильным. И очень последовательным", — сообщил Иззард.

Известно, что Владимир Зеленский до того, как уйти в политику и стать президентом, выступал в команде КВН "95-й квартал", а потом в сериале "Слуга народа" сыграл школьного учителя истории, которого неожиданно избрали президентом.

Эдди посчитал этот украинский пример очень вдохновляющим. Он сообщил, что хочет стать первым в Великобритании трансгендерным депутатом.

"Я пытался быть депутатом на последних всеобщих выборах и надеюсь стать депутатом на следующих всеобщих выборах. Я буду очень стараться, и я надеюсь, что жители избирательного округа выберут меня. И я абсолютно серьезен – с 2010 года так точно, когда решил стать депутатом", — сказал Иззард.