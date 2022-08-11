Британський транскомік надихнувся прикладом Зеленського та йде на вибори

Едді Іззард планує балотуватися в британський парламент від Лейбористської партії.

Президент України став прикладом для відомого британського стендап-коміка Едді Іззарда, який повідомив, що Володимир Зеленський надихнув його на політичну кар'єру. Отже, Едді планує балотуватися до парламенту на наступних загальних виборах від Лейбористської партії. Про це пише Daily Mail.

Стендап-комік уже давно заявив про свою мету балотуватися як кандидат від лейбористської партії до парламенту, як тільки з'явиться відповідне місце.

[ + – ] Стендап комік Едді Іззард Фото: Instagram Eddie Izzard

Коли ведучий Клайв Аллен у підкасті My Seven Wonders розмірковував над тим, що публіка, ймовірно, втомилася від коміків як лідерів після відставки Бориса Джонсона, який був "по суті коміком", 60-річний Іззард йому заперечив.

"Володимир Зеленський. Ну ось. Я тобі відповів? Він був дуже сильним. І дуже послідовним", — повідомив Іззард.

Відомо, що Володимир Зеленський до того, як піти в політику та стати президентом, виступав у команді КВК "95-ий квартал", а потім у серіалі "Слуга народу" зіграв шкільного вчителя історії, якого несподівано обрали президентом.

Едді вважав цей український приклад таким, що дуже надихає. Він повідомив, що хоче стати першим у Великій Британії трансгендерним депутатом.

"Я намагався бути депутатом на останніх загальних виборах і сподіваюся стати депутатом на наступних загальних виборах. Я дуже намагатимуся, і я сподіваюся, що жителі виборчого округу оберуть мене. І я абсолютно серйозний — із 2010 року так точно, коли вирішив стати депутатом", — сказав Іззард.