"Для сміття": у РФ на благодійному концерті збиратимуть гроші на мішки для солдатів (фото)

Російські гурти заспівають для мешканців Благовєщенську, щоб допомогти у зборі коштів для окупантів. Серед "необхідних речей" для ворожих бійців — сміттєві мішки та аерозолі від комарів.

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22 липня у місті Благовєщенськ в Амурській області пройде благодійний концерт на підтримку ЗС РФ. Деталями щодо запланованого заходу поділились у регіональному ЗМІ Amur Life.

Росіяни планують збирати гроші для учасників так званої "СВО", якою називають повномасштабну війну на території України. Також на концерт можна буде принести "необхідні речі".

Концерт у Благовєщенську триватиме три години — з 18:00 до 21:00. За цей час мають виступити місцеві рок-гурти та танцювальний колектив, а також запрошені гості — гурт російських бійців "Zаря".

Афіша, опублікована у ЗМІ Фото: Amur Life

"На заході працюватимуть ростові ляльки, за кожне фото потрібно заплатити 50 рублів. Пройде невеликий аукціон від спонсорів, роздача кульок кольору нашого російського прапора. Також ми спеціально замовили 100 авторських листівок, кожен зможе залишити свої теплі слова для наших хлопців та дівчат", — заявив організатор майбутнього "видовища" Ігор Меметов.

Окрім того, поблизу сцени поставлять ящик для збору грошей. Також росіяни зможуть віддати речі для загарбників, що потрапили у госпіталі.

Проте деякі речі зі списку "необхідних" виявились дещо несподіваними. Зокрема, сміттєві мішки та аерозолі від комах.

"Потрібні мішки для сміття", — зазначили у ЗМІ без пояснення, для яких цілей армія їх потребує.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Також у список включили "засоби від комарів, гризунів". Їх, за даними медіа, мають відправити "у зону СВО", тобто тимчасово окуповані області України.

Нагадаємо, у Росії вже продають чорні сміттєві мішки з написом "ZOV". Кожен рубль з їхнього продажу обіцяли відправляти на підтримку окупантів.

Нещодавно, 18 липня, президент РФ Володимир Путін передав привіт загиблим російським окупантам.