"Пусть воюют только русскоязычные": россияне распространяют фейк о митинге за демобилизацию
По словам журналистов, россияне "перерисовали" плакать одной из девушек, чтобы показать, что она якобы обвиняет в войне русскоязычных украинцев.
Россияне начали распространять в сети фейк о митинге родственником мобилизованных украинцев, который прошел 12 ноября на Майдане Независимости в Киеве. На нем жены, сестры, дочери и другие члены семей военных выразили возмущение уклонистам и потребовали возможности демобилизации для родных. Об этом сообщает "24 канал".
По словам журналистов, россияне "перерисовали" плакать одной из девушек, чтобы показать, что она якобы обвиняет в войне русскоязычных украинцев.
Сообщается, что оригинальная надпись на плакате следующая:
"Уклонист имеет право на спокойную жизнь. Почему мой муж не имеет?"
Однако, как сказано в материале, надпись была изменена:
"Пусть только воюют русскоязычные. Это они во всем виноваты".
Издание пишет, что кадры с "перерисованным" плакатом активно распространяют в сети россияне.
Ранее сообщалось, что СМИ нашли в России иностранцев, собирающих деньги для ВС РФ. Среди людей, поддерживающих российскую армию, журналисты выявили индейца-коммуниста, фейкового спецназовца из Франции, а также сестер из оккупированной Макеевки.