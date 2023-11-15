Мобилизация в Украине: 10 самых распространенных мифов о призыве, в которые верят уклонисты

В Украине появилось немало мифов вокруг мобилизации, касающихся полномочий ТЦК, заполнения повестки и оповещения граждан на блокпостах. Представитель Полтавского военкомата Роман Истомин разбил самые распространенные из них.

Related video

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и вокруг нее породилось немало мифов. Десяток самых популярных из них разбил спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) майор Роман Истомин в комментарии "Телеграф".

Миф №1: повестку должны вручать в присутствии свидетелей

Военный объяснил, что законом определены органы и организации, которые могут вручать повестки по распоряжению ТЦК. Также установлено, что военнообязанный должен оставить свою подпись на отрывной части бланка. Однако о том, что процесс нужно фиксировать на видео или должны контролировать свидетели, в документах не говорится.

"Я очень хотел бы увидеть ссылку хотя бы на какую-то норму закона или постановление Кабинета министров Украины о свидетелях при вручении повесток", — сказал Истомин.

Миф №2: ТЦК — это частная структура, которая не может мобилизовать

Это утверждение представитель военкомата назвал "самой большой ерундой". Он отметил, что положение о ТЦК утверждено в постановлении Кабмина, которое предусмотрено законом "О воинской обязанности и военной службе". То есть в законодательстве закреплено, что такие центры являются составной частью ВСУ.

"Иначе как российской информационно-психологической операцией я этот тезис не рассматриваю", — подчеркнул спикер.

Миф №3: ТЦК могут призывать граждан только в свой же состав

Военный рассказал, что полномочия и обязательства военкоматов закреплены в уже упомянутом положении. В частности, там определено, что ТЦК оповещают и призывают граждан на военную службу по мобилизации.

Миф №4: выписанная "на коленке" повестка — не действительна

Представитель ТЦК отметил, что места для выписки и вручения повесток законом не определены. Их могут вручать как по месту жительства, так и на месте работы или на блокпосте.

Повестка считается действительной, если она содержит:

фамилию, имя, отчество военнообязанного;

дату, время и адрес, куда ему надо прибыть;

подпись начальника ТЦК, скрепленную печатью.

"И если она заполнена правильно, то оспаривать ее нет смысла", — добавил Истомин.

Миф №5: если повестка была частично заполнена, от нее можно отказаться

Спикер пояснил, что законом закреплен образец повестки, но нигде не указано, могут ли ее заполнять от руки на месте или же бланк должен быть напечатан заранее.

Для ускорения процедуры ТЦК могут заблаговременно вписать в повестку данные о военкомате и его начальнике, а также номер и дату распоряжения.

"Представьте ситуацию. На блокпосте останавливают машину, проверяют документы и выясняется, что гражданин живет в Полтавской области, но на воинский учет по новому месту жительства не стал, то есть в ТЦК и СП нет о нем никакой информации. Конечно, заблаговременно выписать ему повестку не было возможности, и ее ему выписывают на месте остановки, чтобы он прибыл в ТЦК и СП и стал на воинский учет. При этом все данные в нее вносят от руки в присутствии гражданина. И вся очередь машин ждет завершения этого процесса. А потом еще надо вызвать начальника ТЦК, который приедет и поставит свою подпись и печать? Так это представляется?", — сказал Истомин.

Миф №6: от повестки можно отказаться, если данные в нее вносились не в присутствии получателя

Такое утверждение представитель ТЦК назвал абсурдным, ведь существует адресное оповещение военнообязанных.

"То есть в ТЦК и СП есть информация о человеке, который состоит на учете, в частности — адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а дальше его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина письменно, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных", — пояснил он.

Миф №7: работники военкоматов не могут проверять документы у гражданских

Перечень лиц, которые могут проверять документы во время патрулирования, определен приказом коменданта. Такими полномочиями наделены сотрудники СБУ, полиции и ВСУ. ТЦК являются структурным подразделением Вооруженных сил, поэтому тоже могут проводить проверки.

Миф №8: если повестку вручают на блокпосте, это надо снимать

Представитель ТЦК отметил, что видеофиксация военных на блокпосте — "категорически запрещена". То есть, если остановили машину и после проверки вручили повестку, снимать нельзя.

"Можно разве что попросить показать документы, но вежливо, без грубости, чтобы не спровоцировать грубость в ответ", — добавил Истомин.

Миф №9: за игнорирование повесток не наказывают

Представитель военкомата объяснил, что игнорирование оповещения — это административное правонарушение, за которое накладывают штраф. Если повестка была проигнорирована во второй раз, против военнообязанного могут возбудить уголовное дело. В таком случае он рискует заплатить от 3,4 до 8,5 тысячи гривен государству или получить год исправительных работ.

Если же украинец игнорирует мобилизационное распоряжение, которое также называют "боевой повесткой", ему грозит более жесткое наказание. Речь идет о заключении на срок от трех до пяти лет.

Миф №10: уклонисты отделываются условным наказанием

Истомин подтвердил, что в основном судьи выносят такие приговоры, ведь подсудимые раскаиваются. Однако военный вспомнил, что во Львове уклониста посадили на три года за игнорирование "боевой повестки".

"И очень важно понимать, что уголовное наказание в виде условного срока (как и штрафа) не освобождает граждан от дальнейшего выполнения своего воинского долга. То есть, они и в дальнейшем подлежат мобилизации. Но отныне за уклонение от нее гражданин сразу отправится за решетку", — отметил он.

Напомним, СМИ разобрались, с какими болезнями по закону не берут в ВСУ.

Адвокат Руслан Ткаченко в комментарии Фокусу ответил, могут ли сотрудники ТЦК заходить в квартиры или частные дома граждан.