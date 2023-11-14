Мобилизация в Украине: в каких случаях можно не прийти в военкомат по повестке

Согласно законодательству, существует перечень уважительных причин, когда за неявку в военкомат не предусмотрена ответственность.

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В Украине в настоящее время проводится всеобщая мобилизация и введено военное положение в ответ на вторжение Российской Федерации. Законопроект о продлении срока военного положения был продлен до 14 февраля 2024 года был поддержан президентом Владимиром Зеленским.

В настоящее время лица, подлежащие призыву и находящиеся в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет, получают уведомления о мобилизации. Иногда возникают ситуации, когда получатель уведомления не в состоянии явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Перечень уважительных причин, когда за неявку в военкомат не предусмотрена ответственность, приписан в постановлении Кабмина №673.

Уважительными основаниями для невозможности прибытия военнообязанного или резервиста в установленный пункт и в указанный срок для призыва на сборы, утвержденные руководством соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (Центрального управления или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки), считаются:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала сборов;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на сборы и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Напомним, что военнообязанный нарушит закон, если его дважды привлекут к админответственности по ст. 210 — 1 КУоАП.

Ранее сообщалось, что адвокат Ростислав Кравец заявил, что представители ТЦК и СП не могут останавливать автомобили украинцев и не имеют права требовать от граждан предоставить документы для проверки.