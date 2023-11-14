Мобилизация в Украине: эксперт рассказал, в каких людях ВСУ не заинтересованы

Вопрос мобилизации сейчас является очень актуальным для Сил обороны Украины, но мотивация должна быть главным критерием для отбора граждан для мобилизации в ВСУ, считает Александр Коваленко.

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В Силах обороны Украины нужны мотивированные бойцы с "правильными" взглядами, а не мобилизованные насильственным способом. Такое мнение в комментарии "Еспресо" высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"О проекте Минобороны по рекрутингу в ряды ВСУ можно будет говорить уже по результатам. Действительно, в Силах обороны нужны люди. Однако мотивированные граждане, а не просто люди с улицы. Подчеркиваю, мотивированные граждане, которые хотят защищать свое государство. Ведь людей могут мобилизовать по возрасту или другим критериям, но не по мировоззрению, которое, по моему мнению, является ключевым в этой истории", — пояснил Коваленко.

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Он отметил, что вопрос мобилизации сейчас очень острый для Сил обороны Украины, а мотивация должна быть главным критерием для отбора граждан для мобилизации в ВСУ.

"Можете только представить последствия, когда пол роты военных будут составлять люди, которые ушли не по своему желанию. Тем более, люди по мировоззрению бывают разными, в том числе и пророссийски настроенные. Поэтому такие люди точно не нужны нам в армии. Эффект от такой мобилизации будет точно не положительным", — добавил он.

Напомним, что военнообязанный нарушит закон, если его дважды привлекут к админответственности по ст. 210 — 1 КУоАП.

Ранее сообщалось, что адвокат Ростислав Кравец заявил, что представители ТЦК и СП не могут останавливать автомобили украинцев и не имеют права требовать от граждан предоставить документы для проверки.