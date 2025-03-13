Тернопольский ТЦК отправил повестку погибшему военнослужащему

В ТЦК рассказали о причинах отправки документа уже умершему военнослужащему, добавив, что проводится проверка сбоя.

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Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил повестку погибшему военнослужащему. Это произошло из-за технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег" — она генерирует повестки с учетом имеющихся баз данных, сообщили в ТЦК.

"Это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберіг", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. К сожалению, в результате технической ошибки не состоялась надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", — отметили в ТЦК.

В ведомстве принесли извинения за инцидент. Там добавили, что по данному факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

"Руководство Тернопольского областного ТЦК и СП инициирует проверку всех баз данных для недопущения аналогичных ситуаций и усиливает контроль за формированием и рассылкой повесток. Еще раз выражаем искренние извинения родным и близким Героя за этот недопустимый случай", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили командира подразделения, который привлек одного из бойцов к ремонту дома его дочери. За это военный выплачивал ему "боевые". Таким образом солдату безосновательно начислили и выплатили более 1 млн грн денежного обеспечения и доплат за якобы участие в боевых действиях.

Позже стало известно, что в Тернопольской области работники одного из районных ТЦК зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц. Они сначала создавали лицам определенные препятствия в получении документов на отсрочку, мобилизовали их, а затем освобождали за определенную сумму с военной службы.