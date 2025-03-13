Тернопільський ТЦК відправив повістку загиблому військовослужбовцю

В ТЦК розповіли про причини відправлення документа вже померлому військовослужбовцю, додавши, що проводиться перевірка збою.

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Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відправив повістку загиблому військовослужбовцю. Це сталось через технічний збій в автоматизованій системі "Оберіг" — вона генерує повістки з урахуванням наявних баз даних, повідомили в ТЦК.

"Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників", — зазначили в ТЦК.

У відомстві перепросили за інцидент. Там додали, що за даним фактом вже проводиться перевірка, аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних випадків у майбутньому.

"Керівництво Тернопільського обласного ТЦК та СП ініціює перевірку всіх баз даних для недопущення аналогічних ситуацій та посилює контроль за формуванням і розсилкою повісток. Ще раз висловлюємо щирі вибачення рідним та близьким Героя за цей неприпустимий випадок", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області викрили командира підрозділу, який залучив одного з бійців до ремонту будинку його доньки. За це військовий виплачував йому "бойові". Таким чином солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях.

Пізніше стало відомо, що в Тернопільській області працівники одного з районних ТЦК заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць. Вони спочатку створювали особам певні перешкоди в отриманні документів на відстрочку, мобілізовували їх, а потім звільняли за певну суму з військової служби.