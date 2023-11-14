Мобилизация в Украине: кого не будут отправлять на фронт после призыва в армию

Во время действия мобилизации на военную службу не могут призвать граждан, которые имеют основания для отсрочки. Таких лиц могут мобилизовать с их согласия.

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В Украине на военную службу могут мобилизовать военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия признала годными к службе. Существуют несколько категорий граждан, которых не могут отправить на фронт после призыва. Фокус разбирался, кого это касается.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", существуют военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, если имеют хотя бы одно из оснований, указанных в статье 23.

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Кроме этого, во время мобилизации некоторых военнообязанных граждан могут призвать на военную службу с их согласия и только по месту жительства. Речь идет о лицах, имеющих отсрочку от призыва по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. А именно:

лица с инвалидностью I, II, III групп;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (мужа) или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I-II группы или за человеком, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал о трех случаях, когда могут привлечь к уголовной ответственности за игнорирование трех повесток.

Ранее сообщалось, что некоторым украинцам могут повторно вручить повестку во время всеобщей мобилизации. В частности, военнообязанным могут вручить три вида повесток.