Мобилизация в Украине: кому могут повторно вручить повестки

Во время общей мобилизации военнообязанным могут выдать три вида повесток — для уточнения данных, на прохождение ВВК и мобилизационное распоряжение, рассказали в ТЦК и СП.

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Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторым гражданам могут повторно вручить повестку. Издание "24 Канал" рассказало, кого из военнообязанных мужчин это касается.

Согласно украинскому законодательству, военнообязанные должны обновлять учетные данные в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), если произошли изменения, в течение семи дней. Кроме этого, некоторые граждане имеют временную отсрочку от призыва, а именно решение военно-врачебной комиссии (ВВК) действительно в течение 12 месяцев, бронь действительна в течение шести месяцев или пока существуют соответствующие основания.

Важно

Мобилизация в Украине: как самостоятельно выбрать подразделение для прохождения службы

В результате чего представители ТЦК и СП могут повторно вручить повестки:

если военнообязанный проходил ВВК более года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о броне работника;

для проверки оснований на отсрочку;

для мобилизации.

Какие существуют виды повесток

Пресс-секретарь ТЦК и СП Алина Кривошея объяснила, что в Украине существуют четыре вида повесток, однако пока не происходит вручение повесток для призыва на срочную военную службу из-за действия общей мобилизации. Поэтому украинцы могут получить три вида повесток, а именно:

для уточнения данных (военнообязанному нужно явиться для уточнения военно-учетных данных — изменения семейного положения, количества детей, места жительства);

на прохождение ВВК (для установления степени годности к военной службе);

мобилизационное распоряжение (выдается после прохождения ВВК в случае признания гражданина годным к службе).

Кривошея заявила, что повестки могут вручать не только должностные лица ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец сообщил, что военнообязанным с отсрочкой, которым выдали повестку, нужно обратиться в ТЦК и СП и сообщить об этом. В частности, нужно сразу отправить письменное заявление в ТЦК на отсрочку от мобилизации.

Кроме этого адвокат рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют права останавливать автомобили. Также они не имеют права требовать от граждан предоставить документы для проверки.