Мобілізація в Україні: кому можуть повторно вручити повістки

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним можуть видати три види повісток — для уточнення даних, на проходження ВЛК та мобілізаційне розпорядження, розповіли в ТЦК та СП.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деяким громадянам можуть повторно вручити повістку. Видання "24 Канал" розповіло, кого з військовозобов'язаних чоловіків це стосується.

Відповідно до українського законодавства, військовозобов'язані повинні оновлювати облікові дані у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), якщо відбулися зміни, протягом семи днів. Крім цього, деякі громадяни мають тимчасову відстрочку від призову, а саме рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) дійне протягом 12 місяців, бронь дійсна протягом шести місяців або поки існують відповідні підстави.

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У результаті чого представники ТЦК та СП можуть повторно вручити повістки:

якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про бронь працівника;

для перевірки підстав на відстрочку;

для мобілізації.

Які існують види повісток

Речниця ТЦК та СП Аліна Кривошея пояснила, що в Україні існують чотири види повісток, проте наразі не відбувається вручення повісток для призову на строкову військову службу через дію загальної мобілізації. Тому українці можуть отримати три види повісток, а саме:

для уточнення даних (військовозобов'язаному потрібно з'явитися для уточнення військово-облікових даних — зміни сімейного стану, кількості дітей, місця проживання);

на проходження ВЛК (для встановлення ступеня придатності до військової служби);

мобілізаційне розпорядження (видається після проходження ВЛК у разі визнання громадянина придатним до служби).

Кривошея заявила, що повістки можуть вручати не лише посадові особи ТЦК та СП, але й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець повідомив, що військовозобов'язаним з відстрочкою, яким видали повістку, потрібно звернутися до ТЦК та СП та повідомити про це. Зокрема, потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК на відстрочку від мобілізації.

Крім цього адвокат розповів, що представники ТЦК і СП не мають права зупиняти автомобілі. Також вони не мають права вимагати від громадян надати документи для перевірки.