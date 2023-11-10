Мобилизация студентов в Украине: кто имеет отсрочку и что делать, если выдали повестку

Часть украинских студентов имеет право на отсрочку от военной службы. Юрист Ростислав Кравец рассказал, как она действует и могут ли соискатели образования попасть в ВСУ.

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, но студенты имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. "Факты" разобрались, кого это касается и как действовать в случае получения повестки.

Как объяснил адвокат Ростислав Кравец, отсрочку украинских студентов от мобилизации регулирует статья 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку?

Согласно закону призыву сейчас не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты профессионального предвысшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

От возраста человека, специализации и уже имеющегося у него образования это право не зависит. Однако для того, чтобы иметь отсрочку, украинец должен учиться на дневной или дуальной форме. Тех, кто получает образование заочно, могут мобилизовать.

Студенты дневной или дуальной формы, которые учатся в зарубежных учебных заведениях образования, тоже имеют право на отсрочку от службы. В то же время все вышеупомянутые категории украинцев могут вступить в ряды защитников добровольно.

Могут ли мобилизовать студента?

Отсрочка от мобилизации для студентов действует только в период обучения. То есть украинцы не имеют отсрочки:

после окончания колледжа и перед поступлением в университет;

после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;

после окончания ВУЗа перед поступлением на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

Гражданам, которые временно не являются студентами, могут выдать повестку. В таком случае их могут мобилизовать.

Что делать, если выдали повестку?

Юрист посоветовал в таком случае обращаться в ТЦК и сообщать о своей отсрочке.

"Для этого нужно сразу направить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению приложите копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом на дневной форме в высшем учебном заведении", — отметил Кравец.

Если заявление не принимают, его можно отправить официальным письмом на адрес военкомата. Все необходимые документы также должны быть прикреплены.

Напомним, адвокат Роман Симутин объяснил, как могут наказать за игнорирование трех повесток от ТЦК.

В центре Львова прохожие "отбивали" у работников ТЦК человека, которого насильно заталкивали в бус. В военкомате отреагировали на инцидент.