"Линия дронов": в "Дії" запустили онлайн-рекрутинг в подразделения БПЛА, как подать заявку

В рамках проекта "Линия дронов" добровольцы могут присоединиться к подразделениям беспилотных систем "Птицы Мадьяра", "К-2", "Ахиллес", "РАРОГ" и "Феникс". Доступны различные специальности: от FPV-пилотов до инженерии и ремонта.

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В приложении "Дія" 3 марта запустили сервис "Линия дронов" для рекрутинга добровольцев в подразделения беспилотных систем Вооруженных сил и Государственной пограничной службы Украины. В пресс-службе Министерства цифровой трансформации объяснили, как подать заявку на вступление в подразделение БПЛА онлайн.

Теперь через портал "Дія" можно присоединиться к:

20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2";

429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес";

427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ";

414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра";

пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс".

Проект "Линия дронов": как подать заявку в "Дії"

Заявление могут подать граждане и гражданки Украины в возрасте от 18 до 55 лет, пригодные к военной службе. Для этого нужно иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Сервис доступен для добровольцев, которые не являются действительными военнослужащими.

Для того чтобы выбрать специальность и часть с помощью приложения "Дія", необходимо выполнить следующие шаги:

авторизоваться в "Действия";

выбрать разделы "Сервисы" — "Линия дронов";

ознакомиться с информацией о подразделениях, в которые можно вступить;

выбрать нужное подразделение и добавить информацию о себе (опыт военной службы или тренировок и контактные данные);

отправить заявление.

Какие специальности доступны по проекту "Линия дронов"

Кандидаты могут подавать заявления на следующие военные специальности:

FPV-пилот;

оператор разведывательного коптера;

оператор ударного крыла;

оператор разведывательного крыла;

ночной бомбардировщик;

дешифровка и аналитика;

наземная группа обслуживания;

инженерия, техника и ремонт.

Отмечается, что "Линия дронов" является инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Она объединяет пехоту и ударные беспилотники в единую систему, чтобы усилить военных на нуле, обеспечить контроль над врагом и сохранить пехоту.

"Беспилотные системы меняют тактику боя и спасают жизни наших военных. Сегодня дроны формируют killzone на 10-15 км, где враг несет большие потери. Так наша мужественная пехота получает поддержку с воздуха, что снижает риски для их жизни, а беспилотники обнаруживают и уничтожают вражеские цели", — объясняют в пресс-службе Минцифры.

Напомним, 3 марта бригада "Хищник", которая входит в структуру Департамента патрульной полиции, обнародовала видео охоты дронов в Торецке на российских оккупантов.

20 февраля на портале "Дія" сообщили о запуске новых услуг для ветеранов и семей военных, в частности онлайн можно получить статус человека с инвалидностью вследствие войны или родственника павшего военнослужащего.

Начальник группы рекрутинга 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексей Тарасенко 14 февраля рассказывал, каким образом рекрутинг повлиял на возрастной состав ВСУ.