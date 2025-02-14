Приходят после школы: в 5-й ОШБр рассказали, как рекрутинг изменил возрастной состав ВСУ (видео)

Начальник группы рекрутинга Алексей Тарасенко говорит, что в бригаду приходят больше молодежи и людей старшего возраста. Должность подбирают, в частности, по образованию человека.

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Возрастные группы людей, которые добровольно приходят в рекрутинговые центры для мобилизации в Вооруженные силы Украины, сегодня стали более разнообразными. Ранее среди добровольцев были в основном мужчины среднего возраста, а теперь в центры обращаются также молодежь и старшие мужчины и женщины. Об этом сказал начальник группы рекрутинга 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексей Тарасенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что процесс рекрутинга сейчас "идет интенсивно".

"Сейчас я бы сказал, что типичный возрастной состав людей, желающих присоединиться к армии, расширился. Если раньше это были мужчины в основном среднего возраста, около 40 лет, то сейчас могу сказать, что нет какой-то четкой тенденции, работаем с абсолютно всеми возрастными категориями", — пояснил Тарасенко.

Рекрутер рассказал, что в их бригаду обращаются и молодые ребята, которые недавно окончили школу и ищут свой путь в жизни, и взрослые мужчины и женщины. Средний возраст мобилизованных остается в пределах 35-40 лет, но возрастной состав становится более разнообразным.

Также Тарасенко заверил, что должность для всех добровольцев подбирается в 99% случаях обращений. Когда человек имеет профильное образование, это дает больший выбор вакансий, которые ему могут предложить в бригаде.

"Если человек не имеет никакого образования, он может получить это базовое образование для своей должности в армии. Однако, конечно, это будут низшие должности: солдатские, связанные именно с пехотными вакансиями", — объяснил начальник группы рекрутинга.

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