Приходять після школи: в 5-й ОШБр розповіли, як рекрутинг змінив віковий склад ЗСУ (відео)

Начальник групи рекрутингу Олексій Тарасенко каже, що до бригади приходять більше молоді та людей старшого віку. Посаду підбирають, зокрема, за освітою людини.

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Вікові групи людей, які добровільно приходять до рекрутингових центрів для мобілізації до Збройних сил України, сьогодні стали різноманітнішими. Раніше серед добровольців були здебільшого чоловіки середнього віку, а тепер до центрів звертаються також молодь і старші чоловіки та жінки. Про це сказав начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що процес рекрутингу зараз "триває інтенсивно".

"Наразі я б сказав, що типовий віковий склад людей, які бажають доєднатися до війська, розширився. Якщо раніше це були чоловіки в основному середнього віку, близько 40 років, то зараз можу сказати, що немає якоїсь чіткої тенденції, працюємо з абсолютно всіма віковими категоріями", — пояснив Тарасенко.

Рекрутер розповів, що до їхньої бригади звертаються і молоді хлопці, які нещодавно закінчили школу та шукають свій шлях у житті, і доросліші чоловіки та жінки. Середній вік мобілізованих лишається в межах 35-40 років, але віковий склад стає різноманітнішим.

Також Тарасенко запевнив, що посада для всіх добровольців підбирається у 99% випадках звернень. Коли людина має профільну освіту, це дає більший вибір вакансій, які їй можуть запропонувати в бригаді.

"Якщо людина не має жодної освіти, вона може отримати цю базову освіту для своєї посади у війську. Однак, звісно, це будуть нижчі посади: солдатські, пов'язані саме із піхотними вакансіями", — пояснив начальник групи рекрутингу.

Нагадаємо, заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко 14 лютого розповіла, чому подовження відстрочки від мобілізації через "Резерв+" не відбувається автоматично.

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