"Лінія дронів": у "Дії" запустили онлайн-рекрутинг до підрозділів БПЛА, як подати заяву

В межах проєкту "Лінія дронів" добровольці можуть долучитися до підрозділів безпілотних систем "Птахи Мадяра", "К-2", "Ахіллес", "РАРОГ" і "Фенікс". Доступні різні спеціальності: від FPV-пілотів до інженерії та ремонту.

Related video

В застосунку "Дія" 3 березня запустили сервіс "Лінія дронів" для рекрутингу добровольців до підрозділів безпілотних систем Збройних сил та Державної прикордонної служби України. У пресслужбі Міністерства цифрової трансформації пояснили, як подати заявку на вступ до підрозділу БПЛА онлайн.

Відтепер через портал "Дія" можна доєднатися до:

20-го окремого полку безпілотних систем "К-2";

429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";

427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ";

414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра";

прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс".

Проєкт "Лінія дронів": як подати заявку в "Дії"

Заяву можуть подати громадяни та громадянки України у віці від 18 до 55 років, придатні до військової служби. Для цього потрібно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Сервіс доступний для добровольців, які не є дійсними військовослужбовцями.

Для того, щоб обрати спеціальність та частину за допомогою застосунку "Дія", необхідно виконати такі кроки:

авторизуватись у "Дії";

вибрати розділи "Сервіси" — "Лінія дронів";

ознайомитися з інформацією про підрозділи, до яких можна вступити;

обрати потрібний підрозділ і додати інформацію про себе (досвід військової служби чи вишколів і контактні дані);

надіслати заяву.

Які спеціальності доступні за проєктом "Лінія дронів"

Кандидати можуть подавати заяви на такі військові спеціальності:

FPV-пілот;

оператор розвідувального коптера;

оператор ударного крила;

оператор розвідувального крила;

нічний бомбер;

дешифрування та аналітика;

наземна група обслуговування;

інженерія, техніка та ремонт.

Зазначається, що "Лінія дронів" є ініціативою президента України Володимира Зеленського. Вона поєднує піхоту та ударні безпілотники в єдину систему, щоб посилити військових на нулі, забезпечити контроль над ворогом і зберегти піхоту.

"Безпілотні системи змінюють тактику бою і рятують життя наших військових. Сьогодні дрони формують killzone на 10–15 км, де ворог зазнає великих втрат. Так наша мужня піхота отримує підтримку з повітря, що знижує ризики для їхнього життя, а безпілотники виявляють і знищують ворожі цілі", — пояснюють у пресслужбі Мінцифри.

Нагадаємо, 3 березня бригада "Хижак", яка входить до структури Департаменту патрульної поліції, оприлюднила відео полювання дронів у Торецьку на російських окупантів.

20 лютого на порталі "Дія" повідомили про запуск нових послуг для ветеранів та родин військових, зокрема онлайн можна отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни чи родича полеглого військовослужбовця.

Начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олексій Тарасенко 14 лютого розповідав, яким чином рекрутинг вплинув на віковий склад ЗСУ.