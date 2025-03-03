Як "Кассандра" з серіалу: бригада "Хижак" показала кадри полювання дронів в Торецьку (відео)

Український безпілотник "потривожив" ранок шістьом солдатам ЗС РФ, розповіли військові. На відео з точок удару видно вибухи та чути веселу мелодію Guten Morgen.

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Бригада "Хижак", яка входить в структуру Департаменту патрульної поліції, показала роботу дрона з іменем "Кассандра". Кадри полювання на російських солдатів на Донбасі супроводжуються мелодією з однойменного телесеріалу 2025 року про божевільний штучний інтелект. Кадри з роботою безпілотника 1 березня з'явились у Telegram-каналі бригади.

Бійці написали, що влаштували гарний ранок для підрозділу російських солдатів, які воюють проти українців на Донбасі. Удари завдали дроном "Кассандра", який вистежував ворогів та скидав їм на голови вибухівку. На відео видно, як три гранати падають впритул до солдатів РФ, ще три — падають на відстані 2-3 метри й примушують ворогів тікати ще швидше. Полювання супроводжується ранковою піснею німецькою мовою Guten Morgen.

У дописі бригади "Хижак" вказано, що події відбуваються у Торецьку.

Дрони Сил оборони - як воює БПЛА "Кассандра" бригади "Хижак" в Торецьку

Зазначимо, "Кассандра" — телесеріал на Netflix, у якому іде мова про родину, яка оселяється у будинку з "домашньою помічницею" — системою штучного інтелекту. З часом з'ясовується, що система збожеволіла і почала шкодити людям. Серіал складається з шести епізодів та має рейтинг 6,6 на Imdb.

Дрони Сил оборони — деталі

Фокус писав про інші дрони Сил оборони. Зокрема, 25 лютого в Міноборони повідомили, що армія незабаром отримає потужні безпілотники "Відьмак". Особливістю цих пристроїв є швидкохідність, маневреність, можливість роботи вдень та у темряві. Вказується, що безпілотні комплекси успішно наздоганятимуть та підриватимуть бронетехніку ЗС РФ.

Ще одна новація 2025 року — це дрони BATON. Як запевняють в Міноборони, пристрої можуть літати за різних погодних умов. Вони також мають високу швидкість і зможуть наздоганяти не лише піхоту, а й техніку ворога, ідеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, у січні та лютому військовослужбовців Сил оборони розповіли про хід боїв на Торецькому напрямку. Як з'ясувалось, за допомогою БПЛА вони виявляють російських солдатів, які перевдягаються в цивільне та по одному пробираються в тил українських підрозділів. Після цього солдати ховаються та намагаються замінувати територію навколо позицій Сил оборони. Крім того, диверсанти очікують нових атак ЗС РФ та приєднуються до них у найнесподіваніших місцях.

Нагадуємо, 22 лютого аналітики проєкту DeepState розповіли про втрати ЗС РФ під час боїв в Торецьку, у також у Часовому Яру та Білогорівці.