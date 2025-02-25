"Відьмак" наздожене колісну техніку росіян: ЗСУ отримають новий безпілотний авіаційний комплекс

В Міноборони розповіли, що високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу рухливі, маневрові та можуть працювати вдень й вночі.

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Збройні сили України отримають новий авіаційний безпілотний комплекс "Відьмак". Його вже кодифікувало Міністерство оборони України, повідомили в пресслужбі відомства.

У відомстві розповіли, що високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду військових, а більшість комплектовання — вітчизняного виробництва. Виготовляють "Відьмака" на українському підприємстві.

Комплекс невеликого розміру. Водночас він здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки й захищених вогневих позицій противника. Також коптер здатен розвивати значну швидкість та різко маневрувати. Працювати він може вдень і вночі, "виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі".

Нагадаємо, що Сили оборони також отримають нові безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва. Безпілотні авіаційні комплекси BATON мають хороші динамічні властивості та можуть уражати ворожі цілі на великій швидкості.

Додамо, що Сили оборони України отримають нові безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Міністерство оборони кодифікувало та допустило їх до експлуатації. Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника.