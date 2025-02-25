"Ведьмак" догонит колесную технику россиян: ВСУ получат новый беспилотный авиационный комплекс

В Минобороны рассказали, что высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса подвижные, маневренные и могут работать днем и ночью.

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Вооруженные силы Украины получат новый авиационный беспилотный комплекс "Ведьмак". Его уже кодифицировало Министерство обороны Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику оккупантов. Комплекс создан с учетом боевого опыта военных, а большинство комплектующих — отечественного производства. Изготавливают "Ведьмака" на украинском предприятии.

Комплекс небольшого размера. При этом он способен нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника. Также коптер способен развивать значительную скорость и резко маневрировать. Работать он может днем и ночью, "обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели".

Напомним, что Силы обороны также получат новые беспилотные летательные аппараты отечественного производства. Беспилотные авиационные комплексы BATON имеют хорошие динамические свойства и могут поражать вражеские цели на большой скорости.

Добавим, что Силы обороны Украины получат новые беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства. Министерство обороны кодифицировало и допустило их к эксплуатации. Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника.