Новые "птички" будут летать и в мороз, и в жару: ВСУ получат новый дрон BATON

В Минобороны рассказали, что дроны имеют хорошие динамические свойства и могут поражать вражеские цели на большой скорости.

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Вооруженные силы Украины получат новые беспилотные летательные аппараты отечественного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы BATON отечественного производства", — говорится в сообщении.

Дроны BATON изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Базируются новые беспилотники базируются на рамах различных размеров.

В ведомстве также рассказали, что новые "боевые птички" этих комплексов могут работать при различных погодных условиях, как в мороз, так и в жару. Также в Минобороны добавили, что эти дроны имеют хорошие динамические свойства. В частности, они могут догонять и поражать вражеские цели на большой скорости.

Добавим, что недавно в Украине показали улучшенный БПЛА против "Шахедов". Улучшенный беспилотник Sting от "Диких Шершней" может летать вдвое дольше, сохраняя скорость. К тому же при 50% газа дрон смог разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров, однако о более детальных технических характеристиках беспилотника не пока ничего неизвестно.

Напомним, что вскоре украинские огневые мобильные группы получают лазерное оружие для уничтожения российских "Шахедов". По словам командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадима Сухаревского, лазерное оружие уже испытывалось в Украине, оно легко прожигает металл и поражает самолеты на высоте более 2 километров.