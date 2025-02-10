Нові "пташки" літатимуть і в мороз, і в спеку: ЗСУ отримають новий дрон BATON

В Міноборони розповіли, що дрони мають хороші динамічні властивості та можуть уражати ворожі цілі на великій швидкості.

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Збройні сили України отримають нові безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва", — йдеться в повідомленні.

Дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Базуються нові безпілотники базуються на рамах різних розмірів.

У відомстві також розповіли, що нові "бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов, як у мороз, так і у спеку. Також в Міноборони додали, що ці дрони мають хороші динамічні властивості. Зокрема, вони можуть наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості.

Додамо, що нещодавно в Україні показали покращений БПЛА проти "Шахедів". Покращений безпілотник Sting від "Диких Шершнів" може літати вдвічі довше, зберігаючи швидкість. До того ж при 50% газу дрон зміг розігнатися до 200 км/год на висоті 1046 метрів, однак про більш детальні технічні характеристики безпілотника не наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, що незабаром українські вогневі мобільні групи отримують лазерну зброю для знищення російських "Шахедів". За словами командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадима Сухаревського, лазерна зброя вже випробовувалася в Україні, вона легко пропалює метал і уражає літаки на висоті понад 2 кілометри.