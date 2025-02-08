Мобільні вогневі групи ЗСУ збиватимуть "Шахеди" лазерами, – Сухаревський (відео)

Лазерна зброя вже випробовувалася в Україні, вона легко пропалює метал і уражає літаки на висоті понад 2 кілометри.

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Вже незабаром українські вогневі мобільні групи отримують лазерну зброю для знищення російських "Шахедів". Про це в інтерв'ю PRESSING розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

Він підкреслив, що Сили безпілотних систем невпинно розвиваються, оскільки це є одним із ключових завдань відомства. За його словами, лазерна зброя вже випробовувалася — вона легко пропалює метал і уражає літаки.

" У нас є шалений потенціал для зміни поля бою. Я супроводжує цей проєкт, аби за допомогою елементарних технологічних рішень збивати "Шахеди" і розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону на стратегічних об'єктах. Ми даємо вектор виробникам фантазувати. Робоча штука, яка вже пропалює метал літаків на випробуванні. Я впевнений, що незабаром на рівні мобільних груп, які всі звикли, що вони з кулеметами і тепловізорами збивають "Шахеди", буде така сама машина, тільки вже з лазарем", — сказав Сухаревський.

Українська лазерна зброя "Тризуб"

Раніше командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України вже повідомив, що в України є лазерна зброя.

Наслідки роботи лазерної зброї

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", – сказав Вадим Сухаревський.

Лазер може збивати літаки на висоті понад 2 км.

Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Reuters заявив, що Україна працює над технологією проти дронів і близька до позитивних результатів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми там дуже близькі до позитивних результатів. І я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивним", — сказав він.

Нагадаємо, що 7 лютого повідомлялося, що Сили оборони вперше збили російський КАБ на підльоті до Запоріжжя. У Повітряних силах згодом цю інформацію спростували, заявивши, що російську керовану авіабомбу вже не перше збивають українські захисники.