Оборудованы мощным двигателями и малоуязвимы к РЭБ: ВСУ получат новые FPV-дроны U13 и U15

Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника.

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Силы обороны Украины получат новые беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства. Министерство обороны кодифицировало и допустило их к эксплуатации. Об этом сообщили на сайте украинского оборонного ведомства.

"Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника. FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что новые коптеры оборудованы мощными электродвигателями. Они также малоуязвимы для вражеских радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.

Напомним, что компания "Украинская бронетехника" разработала FPV-дрон с 60 мм боеприпасом, который уже уничтожает российских оккупантов. Сейчас аппарат проходит испытания Министерства обороны Украины. Конкурентным преимуществом нового беспилотника является взрывчатка. Конструкция дрона позволяет использовать стандартные минометные боеприпасы.

Ранее украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ". Он способен нести ретранслятор и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).