Для ВСУ создали новый FPV-дрон с 60 мм боеприпасом: в чем его особенность
По словам СЕО "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, корпуса 60-мм мин, которые сейчас меньше применяются на фронте, используются как корпуса FPV-дронов.
Компания "Украинская бронетехника" заходит на рынок производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал СЕО компании Владислав Бельбас в интервью Forbes Украина.
По словам Владислава Бельбаса, компания разработала FPV-дрон с 60 мм боеприпасом, который уже уничтожает российских оккупантов. Сейчас аппарат проходит испытания Министерства обороны Украины.
Конкурентным преимуществом нового беспилотника является взрывчатка. Конструкция дрона позволяет использовать стандартные минометные боеприпасы.Важно
Как объясняет СЕО "Украинской бронетехники", корпуса 60-мм мин, которые сейчас меньше применяются на фронте, используются как корпуса FPV-дронов. В компании подчеркнули, что этот дрон важно интегрировать в комплексную систему, охватывающую артиллерию, средства связи, системы управления.
"Для такого боеприпаса не нужны дефицитные взрыватели – просто прикрутили моторы, крылышки и аккумулятор, и легко масштабироваться в миллионы единиц", – сказал Владислав Бельбас.
Напомним, украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В свою очередь украинская компания Ukrspecsystems, наиболее известная дронами Shark и MiniShark, создала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark-M.