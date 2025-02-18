Для ВСУ создали новый FPV-дрон с 60 мм боеприпасом: в чем его особенность

По словам СЕО "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, корпуса 60-мм мин, которые сейчас меньше применяются на фронте, используются как корпуса FPV-дронов.

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Компания "Украинская бронетехника" заходит на рынок производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал СЕО компании Владислав Бельбас в интервью Forbes Украина.

По словам Владислава Бельбаса, компания разработала FPV-дрон с 60 мм боеприпасом, который уже уничтожает российских оккупантов. Сейчас аппарат проходит испытания Министерства обороны Украины.

Конкурентным преимуществом нового беспилотника является взрывчатка. Конструкция дрона позволяет использовать стандартные минометные боеприпасы.

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Как объясняет СЕО "Украинской бронетехники", корпуса 60-мм мин, которые сейчас меньше применяются на фронте, используются как корпуса FPV-дронов. В компании подчеркнули, что этот дрон важно интегрировать в комплексную систему, охватывающую артиллерию, средства связи, системы управления.

"Для такого боеприпаса не нужны дефицитные взрыватели – просто прикрутили моторы, крылышки и аккумулятор, и легко масштабироваться в миллионы единиц", – сказал Владислав Бельбас.

Напомним, украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В свою очередь украинская компания Ukrspecsystems, наиболее известная дронами Shark и MiniShark, создала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark-M.