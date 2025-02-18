Для ЗСУ створили новий FPV-дрон із 60 мм боєприпасом: у чому його особливість

За словами СЕО "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, корпуси 60-мм мін, які зараз найменше застосовуються на фронті, використовуються як корпуси FPV-дронів.

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Компанія "Українська бронетехніка" заходить на ринок виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це розповів СЕО компанії Владислав Бельбас в інтерв'ю Forbes Україна.

За словами Владислава Бельбаса, компанія розробила FPV-дрон із 60 мм боєприпасом, який уже знищує російських окупантів. Зараз апарат проходить випробування Міністерства оборони України.

Конкурентною перевагою нового безпілотника є вибухівка. Конструкція дрона дає змогу використовувати стандартні мінометні боєприпаси.

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Як пояснює СЕО "Української бронетехніки", корпуси 60-мм мін, які зараз менше застосовують на фронті, використовують як корпуси FPV-дронів. У компанії підкреслили, що цей дрон важливо інтегрувати в комплексну систему, що охоплює артилерію, засоби зв'язку, системи управління.

"Для такого боєприпасу не потрібні дефіцитні детонатори — просто прикрутили мотори, крильця і акумулятор, і легко масштабуватися в мільйони одиниць", — сказав Владислав Бельбас.

Нагадаємо, українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний безпілотник "Плющ", здатний нести ретранслятор і системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зі свого боку українська компанія Ukrspecsystems, найбільш відома дронами Shark і MiniShark, створила новий розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark-M.