Несе РЕБ і ретранслятор: для ЗСУ створили безшумний наземний дрон "Плющ" (відео)

Наземний безпілотник "Плющ" з 10-метровою щоглою може забезпечити радіозв'язок у важкодоступних місцях, а також виконувати роль мобільної станції РЕБ.

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Українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний безпілотник "Плющ", здатний нести ретранслятор і системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це пише портал "Мілітарний".

Наземний дрон "Плющ"

Повідомляється, що дрон "Плющ" з 10-метровою щоглою можна використовувати як мобільну станцію РЕБ, а функція ретранслятора дає змогу забезпечити радіозв'язок у важкодоступних районах. Апарат важить 775 кг, може розганятися до 9 км/год і долати до 40 км.

Управляється наземний дрон "Плющ" радіозв'язком через патч-антену SIYI 5.8 GHz. За словами виробника, платформа здатна працювати на дальності до 10 км на відкритій місцевості або 3 км на пересіченій місцевості. Для управління потрібно 1-2 оператори.

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Гусенична платформа забезпечує хорошу прохідність, залишаючись безшумною завдяки електрогідравлічному приводу. Комплекс може самостійно розвернутися і почати роботу за 80 секунд, а також повернутися в похідне положення за 60 секунд.

У виданні зазначили, що на базі цієї гусеничної платформи компанія вже постачає Силам оборони України логістичний наземний безпілотник "Мураха", здатний перевозити вантажі вагою до 1 тонни та евакуювати поранених.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Громило" від української компанії Wardrone.pro.

Раніше українська компанія Ukrspecsystems, найбільш відома дронами Shark і MiniShark, також представила новий розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark-M, який отримав на 170% більшу ємність батареї і радіомодем, що на 250% сильніший за попередню версію.