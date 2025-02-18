Обладнані потужним двигунами і маловразливі до РЕБ: ЗСУ отримають нові FPV-дрони U13 і U15

Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника.

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Сили оборони України отримають нові безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Міністерство оборони кодифікувало та допустило їх до експлуатації. Про це повідомили на сайті українського оборонного відомства.

"Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що нові коптери обладнані потужними електродвигунами. Вони також маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.

Нагадаємо, що компанія "Українська бронетехніка" розробила FPV-дрон із 60 мм боєприпасом, який уже знищує російських окупантів. Зараз апарат проходить випробування Міністерства оборони України. Конкурентною перевагою нового безпілотника є вибухівка. Конструкція дрона дає змогу використовувати стандартні мінометні боєприпаси.

Раніше українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний безпілотник "Плющ". Він здатний нести ретранслятор і системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).