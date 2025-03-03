Как "Кассандра" из сериала: бригада "Хищник" показала кадры охоты дронов в Торецке (видео)

Украинский беспилотник "потревожил" утро шестерым солдатам ВС РФ, рассказали военные. На видео с точек удара видны взрывы и слышна веселая мелодия Guten Morgen.

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Бригада "Хищник", которая входит в структуру Департамента патрульной полиции, показала работу дрона с именем "Кассандра". Кадры охоты на российских солдат на Донбассе сопровождаются мелодией из одноименного телесериала 2025 года о сумасшедшем искусственном интеллекте. Кадры с работой беспилотника 1 марта появились в Telegram-канале бригады.

Бойцы написали, что устроили хорошее утро для подразделения российских солдат, которые воюют против украинцев на Донбассе. Удары нанесли дроном "Кассандра", который выслеживал врагов и сбрасывал им на головы взрывчатку. На видео видно, как три гранаты падают вплотную к солдатам РФ, еще три — падают на расстоянии 2-3 метра и заставляют врагов бежать еще быстрее. Охота сопровождается утренней песней на немецком языке Guten Morgen.

В заметке бригады "Хищник" указано, что события происходят в Торецке.

Дроны Сил обороны — как воюет БПЛА "Кассандра" бригады "Хищник" в Торецке

Отметим, "Кассандра" — телесериал на Netflix, в котором идет речь о семье, которая поселяется в доме с "домашней помощницей" — системой искусственного интеллекта. Со временем выясняется, что система сошла с ума и начала вредить людям. Сериал состоит из шести эпизодов и имеет рейтинг 6,6 на Imdb.

Дроны Сил обороны — детали

Фокус писал о других дронах Сил обороны. В частности, 25 февраля в Минобороны сообщили, что армия вскоре получит мощные беспилотники "Ведьмак". Особенностью этих устройств является быстроходность, маневренность, возможность работы днем и в темноте. Указывается, что беспилотные комплексы будут успешно догонять и взрывать бронетехнику ВС РФ.

Еще одна новация 2025 года — это дроны BATON. Как уверяют в Минобороны, устройства могут летать при различных погодных условиях. Они также имеют высокую скорость и смогут догонять не только пехоту, но и технику врага, говорится в сообщении ведомства.

Отметим, в январе и феврале военнослужащие Сил обороны рассказали о ходе боев на Торецком направлении. Как выяснилось, с помощью БПЛА они обнаруживают российских солдат, которые переодеваются в гражданское и по одному пробираются в тыл украинских подразделений. После этого солдаты прячутся и пытаются заминировать территорию вокруг позиций Сил обороны. Кроме того, диверсанты ожидают новых атак ВС РФ и присоединяются к ним в самых неожиданных местах.

Напоминаем, 22 февраля аналитики проекта DeepState рассказали о потерях ВС РФ во время боев в Торецке, а также в Часовом Яру и Белогоровке.