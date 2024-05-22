"Ночной кошмар оккупантов": военные показали работу дрона Vampire под Бахмутом (видео)

БПЛА Vampire сбросил взрывчатку на позиции ВС РФ в районе Курдюмовки, уничтожив военную технику и живую силу оккупационных войск.

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Пограничники из украинской бригады "Помста" атаковали беспилотным летательным аппаратом Vampire военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в районе поселка Курдюмовка Бахмутского района, в результате чего противник понес потери. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины 22 мая.

БПЛА Vampire сбросил взрывчатку на российские позиции в ночное время суток. В результате работы дрона уничтожены транспортные средства ВС РФ, а также ликвидированы несколько оккупантов. На обнародованном видео видно, как Vampire осуществляет несколько точных сбросов, взрывая технику россиян.

"Vampire пограничников бригады "Помста" — причина ночных кошмаров оккупантов" — говорится в подписи к видео.

Пограничники ударили по позициям ВС РФ дроном Vampire

Что известно о БПЛА Vampire

Дрон-бомбардировщик Vampire разработан украинской компанией SkyFall. Аппарат являет собой довольно-таки большой гексакоптер, который может поднимать полезную нагрузку весом до 15 килограмм на высоту до 400 метров и уничтожать танки или другую тяжелую технику противника. Для связи аппарат использует как радиочастоты, так и GPS.

БПЛА Vampire оснащен тепловизором с разрешением 320 х 240 для работы ночью. Он позволяет рассмотреть цели в темноте на расстоянии примерно 120 метров. Сам дрон в темное время суток заметить и сбить достаточно сложно. Благодаря большой прочности подбитые дроны иногда могут возвращаться.

БПЛА Vampire Фото: Скриншот

Ранее украинские пограничники из бригады "Помста" и подразделения разведывательно-ударных беспилотных воздушных аппаратов "Рубаки" использовали БПЛА Vampire для уничтожения переправы российских оккупантов через реку Жеребец в Луганской области, сбросив на нее фугасный снаряд.

Кроме того, при помощи дрона Vampire бойцы бригады "Помста" уничтожили дорогостоящую радиолокационную станцию Зоопарк-1". Аэроразведчики подразделения выявили замаскированную бронемашину оккупантов недалеко от села Кодема в Донецкой области.