"Нічний кошмар окупантів": військові показали роботу дрона Vampire під Бахмутом (відео)

БПЛА Vampire скинув вибухівку на позиції ЗС РФ у районі Курдюмівки, знищивши військову техніку і живу силу окупаційних військ.

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Прикордонники з української бригади "Помста" атакували безпілотним літальним апаратом Vampire військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в районі селища Курдюмівка Бахмутського району, внаслідок чого противник зазнав втрат. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України 22 травня.

БПЛА Vampire скинув вибухівку на російські позиції в нічний час доби. У результаті роботи дрона знищено транспортні засоби ЗС РФ, а також ліквідовано кількох окупантів. На оприлюдненому відео видно, як Vampire здійснює кілька точних скидів, підриваючи техніку росіян.

"Vampire прикордонників бригади "Помста" — причина нічних жахів окупантів", — ідеться в підписі до відео.

Прикордонники вдарили по позиціях ЗС РФ дроном Vampire

Що відомо про БПЛА Vampire

Дрон-бомбардувальник Vampire розроблено українською компанією SkyFall. Апарат являє собою досить-таки великий гексакоптер, який може підіймати корисне навантаження вагою до 15 кілограмів на висоту до 400 метрів і знищувати танки або іншу важку техніку противника. Для зв'язку апарат використовує як радіочастоти, так і GPS.

БПЛА Vampire оснащений тепловізором з роздільною здатністю 320х240 для роботи вночі. Він дає змогу розглянути цілі в темряві на відстані приблизно 120 метрів. Сам дрон у темний час доби помітити і збити досить складно. Завдяки великій міцності підбиті дрони іноді можуть повертатися.

БПЛА Vampire Фото: Скриншот

Раніше українські прикордонники з бригади "Помста" та підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних апаратів "Рубаки" використали БПЛА Vampire для знищення переправи російських окупантів через річку Жеребець у Луганській області, скинувши на неї фугасний снаряд.

Крім того, за допомогою дрона Vampire бійці бригади "Помста" знищили дорогу радіолокаційну станцію Зоопарк-1". Аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бронемашину окупантів недалеко від села Кодема на Донеччині.