У Росії протести дружин мобілізованих росіян "гаситимуть" грошима, — росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, чиновники РФ вважають, що дружини мобілізованих окупантів не так чекають повернення чоловіків, як їхні гроші. Окрім того, такі протести погано впливатимуть на передвиборчу кампанію.

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У Росії протести родичів мобілізованих окупантів вважають однією з найбільших загроз для передвиборчої кампанії. Відтак, щоб уникнути протестів регіональним чиновникам рекомендують виплачувати всім "по максимуму грошей". Про це повідомляє російське видання "Верстка", посилаючись на своїх співрозмовників у федеральних та регіональних органах влади.

Видання пише, що чиновники впевнені у тому, що дружини окупантів не так чекають повернення своїх чоловіків, як "їх картки із зарплатою".

Відтак, за словами співрозмовників видання, регіональним чиновникам рекомендували у максимальному розмірі та без затримок виплатити всім гроші. Якщо родичі й надалі проводитимуть протести, їм пропонуватимуть писати листи до Міністерства оборони РФ та обіцятимуть розібратися.

Однак за словами чиновника із Далекосхідного Федерального округу, вирішити "грошові питання" не завжди легко, адже документи військових гублять, і не завжди зрозуміло, куди та у якому обсязі надсилати гроші.

Протести дружин мобілізованих росіян: що відомо

7 листопада у Москві дружини мобілізованих окупантів вперше вийшли на мітинг з вимогою повернути їхніх чоловіків. На акцію зібралося близько 30 осіб із плакатами, на яких написано "мобілізованим пора додому", "справедливість – це дембель для мобілізованих", "поверніть дітям батьків" тощо.

Окрім того, родичі окупантів хотіли провести ще один мітинг 25 листопада. У ньому мали взяти участь до 300 осіб. Втім влада російської столиці відмовила у такому заході посилаючись на "епідеміологічну ситуацію". Власне, йдеться про заборону проведення масових заходів через пандемію, яку запровадили ще у 2020 році.

Також мітинг не дозволили провести й у Новосибірську, посилаючись на "порушення принципу законності". Однак із невдоволеними жінками російських військових таки зустрілися, однак учасники акції не вірять у те, що їхні вимоги виконають.

Як повідомляють російські ЗМІ, у РФ доручили стежити за настроями родичів російських військових. Зокрема, це було сказано на семінарі присвяченому виборам у 2024 році. У Росії вважають, що такі протести перед виборами можуть бути використані для дестабілізації ситуації всередині Росії.

Нагадаємо, вибори президента в Росії планують провести до "ювілею" анексії Криму – 17 березня 2024. Офіційно оголосити дату виборів можуть 13 грудня.

8 листопада в Інституті вивчення війни повідомляли, що передвиборча кампанія у Росії пройде з униканням теми війни в Україні. Зокрема, увагу зосереджуватимуть на "стабільності РФ".