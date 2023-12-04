"Щури заполонили все": ситуація на Луганщині критична, і стає тільки гірше, — Гайдай (відео)

Ексголова ОВА Сергій Гайдай попередив про "неприємні сюрпризи" з регіону. З його слів, місцеві змушені боротись з нашестям тарганів, а через якість води в міста навіть висилали лікарів у "скафандрах".

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У Луганській області критична ситуація через дії російських окупантів, і вона тільки погіршується. Про в коментарі "24 Каналу" 4 грудня розповів колишній начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З його слів, цього року зима більш холодна, але загарбники досі не підготували захоплені міста до опалювального сезону. Зокрема, це стосується Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська.

"Можу сказати, що ми будемо отримувати дуже багато неприємних сюрпризів з окупованої Луганщини", — попередив Гайдай.

Він розповів, що мешканці Луганщини вимушені "воювати" з мишами й тарганами.

"Пацюки просто заполонили там все, і це не поодинокі випадки. Вони бігають натовпами, бо мають де розгулятися", — описав ексголова ОВА.

Він підтвердив, що росіяни не вивозять сміття, адже не збудували для цього нові майданчики. Більш того, окупанти навіть не закінчили ремонт очисних споруд та каналізації. Його почала українська влада ще до війни, і усе було на завершальних етапах.

"Уявіть собі, яка там якість води, якщо росіяни рік тому навіть відправляли "десант" з медиків, які ходили у спеціальних захисних "скафандрах" і з'ясовували, що відбувається, бо хворих була величезна кількість", — підкреслив Гайдай.

З його слів, у медичній сфері ситуація — не краща. Росіяни покрали сучасне обладнання та відвезли у Луганське медичне містечко. Проте цивільних людей у лікарнях не приймають, бо вони переповнені пораненими окупантами.

"Всі ці факти говорять про кризовий стан на території окупованої Луганщини", — додав екскерівник ОВА.

Коментар Сергія Гайдая (про ситуацію на Луганщині — з 26:18)

Нагадаємо, в Запорізькій області зростає соціальна напруга. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, російські окупанти урізали виплати та пенсії для населення.

У ЦНС інформували, що російські загарбники готуються проводити вибори на тимчасово захоплених територіях.