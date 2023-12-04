"Масове обурення": окупанти в Мелітополі місяцями не платять українцям, — Федоров

За словами мера Мелітополя, у людей фактично немає грошей на те, щоб купити додому продукти. Крім того, противник почав відправляти на фронт навіть колаборантів. Соціальна напруга зростає.

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжує зростати соціальна напруга і люди залишаються без виплат. Про це детальніше розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Freedom 4 грудня.

За його словами, противник у кілька разів урізав соціальні виплати та пенсії для тих громадян, які змушені залишатися на територіях, що тимчасово перебувають під контролем Кремля.

"Комусь забули про 20 років стажу, комусь забули про заслуги перед своєю країною, комусь забули просто нарахувати пенсію. Сьогодні масове обурення у пенсіонерів з однієї простої причини — ті гроші, які вони отримують від окупантів, їх недостатньо для того, щоб просто купити собі продукти", — заявив Іван Федоров.

Окремо було зазначено, що комунальники також кілька місяців не бачили своїх грошей, що додатково викликає невдоволення серед місцевого населення.

Страждають від дій противника і колаборанти, які спочатку добровільно вирішили стати на бік Росії та допомагати ЗС РФ. Тепер, як зазначив Іван Федоров, їх почали відправляти на першу лінію Запорізького фронту.

"Тим зрадникам, які погодилися працювати в російській окупаційній поліції, минулого тижня оголосили, що вони зобов'язані вахтовим методом поїхати на ротацію на Запорізьку лінію фронту як мінімум на місяць. Інакше погрожують повною мобілізацією", — продовжив мер Мелітополя.

До слова, 30 листопада в ГУР також відзначили соціальну напругу, яка зростає на території Російської Федерації. За інформацією української розвідки, про проблеми всередині Росії вже говорять місцеві чиновники та спецслужби. Люди продовжують втрачати джерела доходів, а рівень безробіття та алкоголізму на високому рівні.