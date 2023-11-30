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Жителі з травня не бачили грошей: на Донбасі зростає заборгованість із зарплати, — ЦНС

російські окупанти, Донецьк, Донецька область, гроші, зарплата
Фото: ДАН | У Донецькій області окупанти залишають місцеве населення без грошей (ілюстративне зображення)

За інформацією підпілля, проблему на окупованих територіях помітили навіть колаборанти. Дедалі менше людей довіряє Кремлю та його обіцянкам.

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На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) продовжує зростати заборгованість із зарплат і місцеві жителі вже багато місяців не бачили своїх виплат. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 30 листопада.

В українському підпіллі зазначили, що Росія несе благополуччя винятково у своїх медіа, однак реальність кардинально відрізняється. Співробітники "державних підприємств" на захоплених територіях з травня не бачили зарплату.

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"Йдеться про ТОТ Донецької області, де заробітну плату не отримують працівники "націоналізованих" заводів і шахт, які стоять у простої через знищення окупантами економіки регіону", — ідеться в повідомленні.

Окремо в ЦНС зазначили, що навіть колаборанти помітили соціальну напругу на територіях, які тимчасово контролює Росія. Це в результаті призводить до того, що проросійські настрої в тих, хто від початку підтримував дії Кремля, починають падати.

Крім того, замість вирішення проблеми, співробітників "державних підприємств" продовжують "годувати лише обіцянками".

"Росіяни свідомо нагнітають кризу в регіоні, щоб змусити українців покинути свої домівки. Центр національного спротиву наголошує, що після деокупації добробут місцевого населення відновиться", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що в європейській частині Росії зростає соціальна напруга. За інформацією Головного управління розвідки, про проблеми всередині Росії вже говорять місцеві чиновники і спецслужби. Люди продовжують втрачати джерела доходів і вдаються до крадіжок або алкоголізму.