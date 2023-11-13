Окупанти у паніці: депутат розповів про ситуацію на лівому березі Дніпра

Депутат Сергій Хлань розповів, що українські військові проводять успішні дії на лівобережжі Херсонщини та це призводить до паніки в окупантів та воєнкорів.

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За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, російська війська не можуть протистояти Силам оборони, а сіра зона на лівому березі Дніпра розширюється. Про це він розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

Депутат наголосив на тому, що про розширення плацдарму й сірої зони протягом останніх декількох тижнів повідомляють в Інституті вивчення війни. Окрім того, через дії українських військових на лівому березі Дніпра можна спостерігати паніку у російських пабліках й воєнних кореспондентів.

За словами депутата, сіра зона розширюється та окупанти розуміють, що не зможуть протистояти успішним діям українських військових.

"На фоні цього сьогодні зʼявилась новина від відомих російських ресурсів, що нібито окупанти вирішили відійти на кращі позиції. Потім вони почали спростовувати ці новини. Все це і вказує на те, що зробити хоч щось проти вдалих дій Сил оборони вони не можуть", — розповів Сергій Хлань.

Ситуація на лівому березі Дніпра

За інформацію Інституту вивчення війни, українські військові досягли незначного успіху на лівому березі Дніпра. Російська армія намагалася відтіснити ЗСУ від Кринок, однак невдало. Тим часом українські військові наступають біля Пойми та Піщанівки. У Генеральному штабі 13 листопада повідомляли, що на Херсонському напрямку українські військові вели контрбатарейну боротьбу.

Рубежі російської армії на лівобережжі Херсонської області Фото: Скріншот

У російських ЗМІ останніми днями поширюють інформацію про те, що російські військові начебто не дають українським військовим закріпитися на лівому березі Дніпра. А 11 листопада армія РФ начебто взяла у полон 11 українських морпіхів, які намагалися висадитися на лівому березі.

Також 13 листопада у російських ЗМІ почали поширювати інформацію про відведення своїх військ з Дніпра та перекидання їх на "вигідніші позиції на схід від Дніпра". Втім невдовзі ці новини анулювали.

У Центрі національного спротиву кажуть, що інформація про відступ російських військових із лівого берега Дніпра може бути інформаційною кампанією проти Сил оборони. Зокрема, за словами мешканців, армія РФ і далі залишається на лівобережжі Херсонщини.

Також ситуацію про відступ окупантів відмовився коментувати прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Він пояснив, що про перебіг справ на фронті можуть говорити лише військові.