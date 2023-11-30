Жители с мая не видели денег: на Донбассе растет задолженность по зарплате, — ЦНС

По информации подполья, проблему на оккупированных территориях заметили даже коллаборанты. Все меньше людей доверяет Кремлю и его обещаниям.

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На временно оккупированных территориях (ВОТ) продолжает расти задолженность по зарплатам и местные жители уже много месяцев не видели своих выплат. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 30 ноября.

В украинском подполье отметили, что Россия несет благополучие исключительно в своих медиа, однако реальность кардинально отличается. Сотрудники "государственных предприятий" на захваченных территориях с мая не видели зарплату.

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"Речь идет о ВОТ Донецкой области, где заработную плату не получают работники "национализированных" заводов и шахт, которые стоят в простое из-за уничтожения оккупантами экономики региона", — говорится в сообщении.

Отдельно в ЦНС отметили, что даже коллаборанты заметили социальное напряжение на территориях, которые временно контролирует Россия. Это в результате приводит к тому, что пророссийские настроения у тех, кто изначально поддерживал действия Кремля, начинают падать.

Кроме того, вместо решения проблемы, сотрудников "государственных предприятий" продолжают "кормить лишь обещаниями".

"Россияне сознательно нагнетают кризис в регионе, чтобы заставить украинцев покинуть свои дома. Центр национального сопротивления отмечает, что после деоккупации благосостояние местного населения восстановится", — подытожили в подполье.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что в европейском части России растет социальное напряжение. По информации Главного управления разведки, о проблемах внутри России уже говорят местные чиновники и спецслужбы. Люди продолжают терять источники доходов и прибегают к воровству или алкоголизму.