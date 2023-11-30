Инфляция, безработица и алкоголизм: в России растет социальное напряжение, — ГУР

По информации украинской разведки, о проблемах внутри России уже говорят местные чиновники и спецслужбы. Люди продолжают терять источники доходов.

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На территории Российской Федерации продолжает расти социальное напряжение и связано это непосредственно с войной, которую начал президент Владимир Путин. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР МОУ) 30 ноября.

Отмечается, что фиксируется рост напряжения в европейской части страны. Люди все чаще недовольны тем, что происходит в последнее время. Более того, ухудшение общественной ситуации заметили российские чиновники и представители спецслужб, пишут в ГУР МОУ. Они об этом сообщают высшему руководству Кремля через закрытые доклады.

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"По оценкам военной разведки Украины, увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины. Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России", — говорится в сообщении.

Представители разведки отметили, что рост уровня преступности в соседней стране прежде всего связан с тем, что люди начали терять стабильные источники доходов. Новую работу найти достаточно сложно, поэтому и идут в ход запрещенные методы.

Отдельно фиксируется, что российское население начало еще чаще употреблять алкогольные напитки.

"Также на усиление социальной напряженности в России напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты", — подытожили в ГУР МОУ.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что РФ не способна создать сплоченную группировку для обороны Херсонской области. Аналитики из американского Института изучения войны заявили, что у россиян отсутствует координация с артиллерией, нет тактической разведки и информирования о собственных минных полях.