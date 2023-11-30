Інфляція, безробіття та алкоголізм: у Росії зростає соціальна напруга, — ГУР

За інформацією української розвідки, про проблеми всередині Росії вже говорять місцеві чиновники і спецслужби. Люди продовжують втрачати джерела доходів.

Related video

На території Російської Федерації продовжує зростати соціальна напруга і пов'язано це безпосередньо з війною, яку розпочав президент Володимир Путін. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) 30 листопада.

Зазначається, що фіксується зростання напруги в європейській частині країни. Люди дедалі частіше незадоволені тим, що відбувається останнім часом. Ба більше, погіршення суспільної ситуації помітили російські чиновники та представники спецслужб, пишуть у ГУР МОУ. Вони про це повідомляють вищому керівництву Кремля через закриті доповіді.

Важливо

Люди хворіють і голодують: на окупованих територіях фіксується безробіття, — ЦНС

"За оцінками військової розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України. Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині Росії", — йдеться в повідомленні.

Представники розвідки зазначили, що зростання рівня злочинності в сусідній країні насамперед пов'язане з тим, що люди почали втрачати стабільні джерела доходів. Нову роботу знайти досить складно, тому й ідуть у хід заборонені методи.

Окремо фіксується, що російське населення почало ще частіше вживати алкогольні напої.

"Також на посилення соціальної напруженості в Росії безпосередньо впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти", — підсумували в ГУР МОУ.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що РФ не здатнастворити згуртоване угруповання для оборони Херсонської області. Аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що в росіян відсутня координація з артилерією, немає тактичної розвідки та інформування про власні мінні поля.