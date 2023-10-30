РФ віддала частину окупованої Луганщини під контроль Татарстану, — ЦНС

За даними ЦНС, робітникам із Татарстану видають житло, яке залишили власники. А в жовтні близько двохсот дітей загарбники вивезли до казанського табору.

Related video

Російська Федерація передала агломерацію Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного під повний контроль свого суб’єкта, Республіки Татарстан. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Там також зазначили, що на територію тимчасово окупованої Луганської області з незаконним візитом приїздила делегація з Татарстану на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним. Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ.

"Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що Кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта — Республіки Татарстан", — зазначили у повідомленні.

Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне на карті

В ЦНС додають, що делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" у регіоні.

Також, відомо, що місцеві окупаційні адміністрації виділяють для робітників із Татарстану помешкання, яке раніше було визнане загарбниками "безгосподарним".

За даними ЦНС, Татарстан курує програму перевиховання місцевої молоді. Окрім того, у жовтні близько двохсот дітей ворог вивіз до казанського табору "Заречье".

Разом із заходами, спрямованими на зміну їх національної самоідентифікації, там проводилися фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор).

"Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою", – заявили у повідомленні.

ЦНС повідомив, що Татарстан планує профінансувати відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне (ГТО)". За їх словами, це сучасна російська форма спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії "Єдіная Росія".

Нагадаємо, що раніше у Центрі національного спротиву заявили, що до Білорусі прибувають інструктори з Російської Федерації. Завданням російських спеціалістів є проведення навчань для білоруських військових із оперування БПЛА.