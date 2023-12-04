Дістали за 100 км: у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі ЗС РФ в Луганську (карта)

Українські дрони безперешкодно перелетіли лінію фронту на Луганщині й подолали місцевість, насичену військами ЗС РФ. За дронами почали полювати коли вони дістались безпосередньо до своєї цілі.

Related video

В СтратКом ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України атакували склад паливо-мастильних матеріалів ЗС РФ, розташований у далекому тилу — на околиці Луганська. На кадрах з місця подій чути, що удар завдали за допомогою кількох БПЛА. Про це написали у дописі в Telegram-каналі установи.

Важливо

Палили вогнище: під Ростовом від вибуху на полігоні загинули 10 військових, — росЗМІ

У повідомленні СтратКом ЗСУ вказали, що подія відбулась в ніч з 3 на 4 грудня 2023 року. Удар завдано по нафтобазі, розташованій на вулиці Руднєва на південній околиці Луганська. На супутниковій світлині місцевості, прикріпленій до допису, можна нарахувати близько десяти більших та близько 20 менших цистерн для зберігання пального.

Де стався вибух в Луганську 3 грудня Фото: Google Maps

На відео з місця подій видно, як щось палає посеред нафтобази. Крім того, чути, як гудить мотор українського безпілотника, який кружляє над паливом ЗС РФ. Тим часом у напрямку БПЛА стріляють російські зенітки.

Зазначимо, відстань від нафтобази в Луганську до можливого місця пуску БПЛА Сил оборони — близько 100 км. При цьому дронам потрібно було б летіти над місцевістю, де відбуваються бойові дії, та над тимчасово окупованими територіями Донбасу. При цьому російські системи РЕБ їх не збили, а локатори не помітили.

Луганська область: відстань, яку мали пролетіти безпілотники до бази ЗС РФ Фото: DeepState

Вибух в Луганську — деталі

Про вибух на нафтобазі в Луганську стало відомо зранку 4 грудня. Російська влада стверджувала, що паливо ЗС РФ атакували дрони-камікадзе. Внаслідок атаки загорівся один резервуар. Пожежу локалізовано, заявили представники окупантів.

Попередній влучний удар у тил російських окупантів на Луганщині відбувся у вересні 2023 року — про це написав Фокус. Того дня почалась детонація снарядів на складі БК у місті Сорокиному. Прикметним є те, що населений пункт розташований від фронту ще далі, ніж Луганськ. Зокрема, від нього до лінії боїв — близько 150 км.

Нагадуємо, ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині після приходу "руского міра". Зі слів українського чиновника, цивільні потерпають від антисанітарних умов, зокрема — від нашестя тарганів. Між тим в Міноборони України пояснили, коли зросте кількість БПЛА у бойових частинах ЗСУ і як це відобразиться на лінії фронту.