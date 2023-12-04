Масштабна пожежа в Луганську: БПЛА атакували нафтобазу (фото, відео)

Російські медіа стверджують, що працівникам окупаційного МНС під час гасіння пожежі доводилося "маневрувати", оскільки у повітрі нібито перебували українські дрони-камікадзе.

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У ніч з 3 на 4 грудня у тимчасово окупованому Луганську була атакована нафтобаза, в результаті чого спалахнув один із резервуарів. Про це повідомило російське видання "Mash на Донбассе".

У Росії в атаці звинуватили українських військових.

"ЗСУ вночі атакували нафтобазу в Луганську, спалахнув один із резервуарів", — йдеться у повідомленні.

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БПЛА атакував Брянську область: у Міноборони РФ відреагували

У ЗМІ зазначили, що нібито під час гасіння вогню в небі перебували дрони-камікадзе. Рятувальники підходили на безпечну відстань, поки російська ППО нібито збивала повітряні цілі, після цього вони поверталися до ліквідації вогню. Їм вдалося локалізувати полум'я.

Російське видання "РИА Новости" з посиланням на військову комендатуру повідомило, що удар по нафтобазі був завданий за допомогою безпілотного літального апарату. Натомість перші повідомлення про "галас" у Луганську з'явилися близько 22:00 3 грудня.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада у Брянську в Російській Федерації пролунали вибухи. У Росії в атаці звинуватили українських бійців. Зокрема, приліт відбувся по складу "Шахедів", вибухи лунали біля телецентру. Крім цього, місцеві жителі чули "гуркіт" в районі телевишки.

Того ж дня мер Москви Сергій Собянін повідомив про те, що дрон атакував Подольськ Московської області. З його слів, російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку дронів у міському окрузі Подольськ, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих нібито немає.